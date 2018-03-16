Против турецкого клуба открыли дело из-за рыжего кота

В начале второго тайма животное появилось на газоне, из-за чего матч был на некоторое время приостановлен.

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело против турецкого «Бешикташа» из-за выбежавшего на поле рыжего кота во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварии». Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В начале второго тайма животное появилось на газоне, из-за чего матч был на некоторое время приостановлен. Когда кот перепрыгнул через рекламный щит, встреча была продолжена. Из-за этого инцидента против «Бешикташа» было открыто дело по статье «Неэффективная организация».

Встреча прошла 14 марта и завершилась победой «Баварии» со счетом 3:1. В первом матче мюнхенцы разгромили соперника — 5:0. «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где также сыграют «Ювентус», «Манчестер Сити», «Реал», «Ливерпуль» и «Барселона».