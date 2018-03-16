Казахстанцев стало больше

Естественный прирост населения республики по сравнению с январем 2017 года увеличился на 2,5 тыс. человек.

Численность населения страны на 1 февраля 2018 года составила 18 177,7 тыс. человек, в том числе городского - 10 439,6 тыс. человек (57,4%), сельского - 7 738,1 тыс. человек (42,6%). По сравнению с 1 февраля 2017 года численность населения увеличилась на 240,6 тыс. человек или 1,3%, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

Естественное движение населения

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь 2018 года составило 33,3 тыс. человек, что на 4,4% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,42 родившихся.

Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем 2017 года увеличился на 2,5 тыс. человек или на 13,1% и составил 21,5 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 13,83 человека.

В январе 2018 года в республике зарегистрировано 317 умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число умерших детей в возрасте до 1 года увеличилось на 7,1%.

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе 2018 года умерло 146 младенцев или 46,1% от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 64 или 20,2%, от болезней органов дыхания - 29 или 9,1% и от несчастных случаев, отравлений и травм - 11 или 3,5%.

За январь 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 9,53 случаев на 1000 родившихся.

В январе 2018 года в республике зарегистрировано 317 умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число умерших детей в возрасте до 1 года увеличилось на 7,1%.

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе 2018 года умерло 146 младенцев или 46,1% от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 64 или 20,2%, от болезней органов дыхания - 29 или 9,1% и от несчастных случаев, отравлений и травм - 11 или 3,5%.

За январь 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 9,53 случаев на 1000 родившихся.