МВД РК: В соцсетях обнаружено 20 новых сообществ по пропаганде суицида

В Казахстане ежегодно блокируются сотни интернет ресурсов и страниц в соцсетях с незаконным контентом.

Насколько опасен интернет для детей и как защитить подрастающее поколение от вредного контента в условиях стремительного развития информационных сетей? Эти вопросы сегодня обсудили члены правового совета при партии «Нұр Отан» в центральном аппарате партии в Астане, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Главной опасностью для детей в информационном поле остается интернет. В Казахстане ежегодно блокируются сотни интернет ресурсов и страниц в соцсетях с незаконным контентом, - сообщили представители министерства информации и коммуникаций. По данным же МВД, в 2017 году зафиксировано больше 100 фактов участия несовершеннолетних в так называемых «группах смерти» в социальной сети «ВКонтакте».

По всем случаям правоохранительные органы отреагировали своевременно, никто из детей не пострадал. С начала этого года обнаружено уже 20 новых подобных сообществ в соцсети, информация передана министерству информации и коммуникации для их блокировки. Но принимаемых мер недостаточно, отметили члены правового совета.

Необходимо создать комплексный план по автоматизации блокировки сайтов с вредоносной информацией на уровне операторов связи, - считают специалисты.

- Наша задача, задача государства, задача страны, мы видим в этом задачу самого общества - это формировать и защищать информационное пространство. Формировать в себя включает изготовление, производство и выпуск соответствующего контента. И одновременно мы должны защищать от того контента, который деструктивно, неправильно влияет, - говорит председатель Правового совета при партии «Нұр Отан» Нурлан Абдиров.