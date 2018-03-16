Заболеваемость туберкулезом и ВИЧ выросла в СКО

В регионе показатель заболеваемости туберкулезом превышает среднереспубликанский уровень.

В прошлом году из 99 подлежащих учету инфекционных и паразитарных заболеваний отсутствовали случаи заболеваемости по 22. Зарегистрированы единичные случаи туляремии, листериоза, менингококковой инфекции. Значительно снизилось инфицирование сальмонеллезом, острыми кишечными инфекциями, дерматомикозами и эхинококкозом. Об этом рассказал руководитель департамента охраны общественного здоровья Серикбай Касмакасов, передает Казинформ.

«Вместе с тем отмечается рост пораженности населения педикулезом в 2,3 раза - 246 случаев против 107 в 2016 году - за счет выявления, ВИЧ-инфекцией в 1,7 раза - до 280 случаев. Зарегистрировано 14 случаев заболеваемости вирусным гепатитом «А», тогда как в 2016 году не было ни одного. Увеличилось количество заболевших гельминтозами и описторхозом», - сказал С.Касмакасов.

Остается напряженной эпидситуация по туберкулезу, несмотря на снижение заболеваемости на 8,2%. В регионе показатель заболеваемости превышает среднереспубликанский уровень. В прошлом году заболели 22 ребенка в возрасте от 0 до 18 лет. Это на 37% выше предыдущего года.

Коснулся глава ведомства и темы иммунопрофилактики. Вакцинацию североказахстанцы проходят планово. Ситуация по вакциноуправляемым инфекциям стабильна и имеет тенденцию к снижению. Не регистрировались дифтерия, столбняк, эпидемический паротит, корь, краснуха, полиомиелит.

«Особое внимание уделялось лицам, отказывающимся от профилактических прививок. Всего по области 282 отказника, по сравнению с прошлым годом отмечается снижение почти в два раза», - отметил С.Касмакасов.

На вакцинацию против гриппа в 2017 году выделили боле 52 миллионов тенге. Это позволило привить 60 тысяч человек из групп риска. Всего против сезонного гриппа в 2017-2018 году привито свыше 70,5 тысяч человек, или 12% населения области.

В целом эпидемиологическую ситуацию в регионе Серикбай Касмакасов охарактеризовал как благополучную.

Олеся Жуковень.

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