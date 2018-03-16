В Алматы в рамках Сапаргалиевских чтений началась международная конференция

В повестке дня - реализация правовой политики, конституционной реформы, развитие и совершенствования парламентаризма, исполнительной власти.

В Евразийской юридической академии имени Д. А. Кунаева начала свою работу международная научно-практическая конференция «Конституционная реформа и модернизация общественного сознания», сообщает Zakon.kz.

Мероприятие проводится в рамках Сапаргалиевских чтений совместно с Фондом Первого Президента РК- Елбасы, открыл его ректор Евразийской юридической академии имени Д. А. Кунаева О. Жалаири. С приветственным словом выступил заместитель исполнительного директора Фонда Игорь Рогов.

- Для выполнения задач, вытекающих из президентской программы «Рухани Жангыру», очень важно выработать наряду с прочим правовые механизмы, позволяющие модернизировать общественное сознание, - подчеркнул Игорь Рогов. - При этом особое внимание следует уделять воспитанию граждан, в первую очередь молодежи в духе конституционного патриотизма, уважения к сформулированным Елбасы и закрепленным в Конституции принципам развития нашей страны.

В работе конференции принимают участие представители прокуратуры, суда, юстиции, зарубежные и отечественные ученые-правоведы. Она свидетельствует об огромном научном интересе исследователей к актуальным проблемам современной науки и модернизации общественного сознания в рамках программной статьи Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Участники рассмотрят современные тенденции и проблемы реализации правовой политики в Казахстане и зарубежных странах, ход конституционной реформы в нашей стране, вопросы формирования и укрепления правосознания, развития и совершенствования парламентаризма, исполнительной власти.

Торгын Нурсеитова

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!