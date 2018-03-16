20 млрд тенге перевели казахстанцы в Россию и Китай за месяц

Общий объем денежных переводов за рубеж составил 36 миллиардов тенге.

Объем денежных переводов, отправленных из Казахстана за рубеж, в январе 2018 года составил 35,7 млрд тг, почти в 1,5 раза больше, чем за январь прошлого года, когда было отправлено 24,1 млрд тг. Об этом говорится в исследовании Ranking, передает Zakon.kz.

Более 40% объема денежных отправлений из РК ушли в Российскую Федерацию - 14,5 млрд тг, что на 29,6% больше чем в прошлом году. При этом доля России в январе 2017 года составляла 46,6%.

Следом идет Китай, куда отправили 5,3 млрд тг, что в 5,4 раза больше чем в январе 2016 года. Доля страны выросла с 4,1% сразу до 14,8%.

Замыкает тройку стран, куда больше всего отправили денег, Кыргызстан - 3,9 млрд тг, рост за год в 2,3 раза. Доля выросла с 7,1% до 10,9%.

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