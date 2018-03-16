Какие документы нужно предоставлять для освобождения от таможенных сборов

В частности, нужна копия международного договора РК, в рамках которого осуществляется ввоз товаров на безвозмездной основе.

Приказом министра финансов РК от 14 февраля 2018 года утверждены Правила представления документов для освобождения от обложения таможенными сборами, сообщает Zakon.kz.

Так, подача декларации на товары не сопровождается представлением органу государственных доходов документов, подтверждающих соблюдение целей и условий предоставления льгот по уплате таможенных сборов за таможенное декларирование товаров, за исключением случаев, когда указанные документы запрошены системой управления рисками.

При ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров в качестве гуманитарной помощи, за исключением подакцизных, документами, подтверждающими соблюдение целей и условий предоставления льгот по уплате таможенных сборов за таможенное декларирование товаров, являются:

- документ отправителя товара, подтверждающий направление товаров в качестве гуманитарной помощи (в том числе составленный на иностранном языке) или подтверждение дипломатических или приравненных к ним представительств или консульских учреждений о ввозе товара с указанием цели ввоза товара на безвозмездной основе - в качестве гуманитарной помощи;

- копия международного договора РК (при наличии), в рамках которого осуществляется ввоз товаров в качестве гуманитарной помощи.

При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС товаров, за исключением подакцизных (кроме легковых автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей) в целях благотворительной помощи по линии государств, правительств государств, международных организаций, включая оказание технического содействия, документами, подтверждающими соблюдение целей и условий предоставления льгот по уплате таможенных сборов за таможенное декларирование товаров, являются:

- документ отправителя товара, подтверждающий факт их безвозмездной передачи или подтверждение дипломатических или приравненных к ним представительств или консульских учреждений о ввозе товара с указанием цели ввоза товара на безвозмездной основе - благотворительная помощь или оказание технического содействия;

- копия международного договора РК, в рамках которого осуществляется ввоз товаров на безвозмездной основе.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (14 марта).

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