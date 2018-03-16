Мужчина, разгуливавший с дорожным знаком, избежит наказания
Дорожный знак установлен на место.
Фото : Скриншот видео16 марта 2018, 11:09
Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщили "Лада" в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передает Zakon.kz.
Согласно статье 29 КоАП РК (Невменяемость), как пояснили в ДВД Мангистауской области, мужчина не подлежит административной ответственности за свой поступок. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Дорожный знак, как рассказали в ДВД Мангистауской области, установлен на место.
Напомним, мужчина с дорожным знаком в руках стал причиной пробки на дороге в Жанаозене. Удержать в руках конструкцию ему не удалось, и знак на опоре упал на проезжую часть.
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