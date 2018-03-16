На площадке ДКТРМ по г. Алматы, с участием ЮФ РГП «КазИнСт», ЮФ РГП «КазИнМетр» по заданию Акима г. Алматы проведена встреча

13 марта 2018 года на площадке ДКТРМ по г. Алматы, с участием ЮФ РГП «КазИнСт», ЮФ РГП «КазИнМетр» по заданию Акима г. Алматы проведена встреча, в рамках которой Сыздыковым А.Е. были предоставлены для рассмотрения и обсуждения материальные объекты с изображением Государственных символов (МО), произведенных субъектами республики в разное время для использования в различных целях, в том числе государственных: бланки государственных органов, изображения государственного Герба на вывесках государственных организаций, обложках заграничных паспортов, удостоверений, свидетельств об окончании учебных заведений, других видах полиграфической продукции, спортивной одежде и т.д.

Изображения Герба на предоставленных материальных объектах были рассмотрены, обсуждены и в целом признаны участниками встречи не соответствующими требованиям действующих в Казахстане законодательных актов и стандартов на Государственные символы, в части правильности их изображений и использованных цветов Государственных символов.

В ходе встречи Сыздыков А.Е., предложил использовать возможности своего практического опыта работы с целью повышения качества изображений Государственных символов на различных видах материальных объектов, в том числе методами совмещения различных более приемлемых и качественных для их воспроизведения технологий.