Фильм «Дорога к матери» завоевал награду на кинофестивале в Нью-Йорке

На кинофестивалях в Испании, России, Хорватии фильм получал высшие награды, а во многих странах проходят показы фильма для наших казахстанцев за рубежом.

Казахстанская кинолента «Дорога к матери» завоевала награду «Лучший художественный фильм» на кинофестивале в Нью-Йорке, передает Казинформ со ссылкой на оргкомитет фильма.

Международный кинофестиваль WeLink проводится второй раз в США при поддержке ООН и кинопроизводителей Китая. Мероприятие собрало создателей разножанровых фильмов из США, Китая, Южной Кореи, Судана, Таиланда, Тайваня, Японии, Казахстана и других стран.

Жюри высоко оценили историческую драму «Дорога к матери» (генеральный продюсер - Алия Назарбаева, режиссер - Акан Сатаев). Казахстанский фильм завоевал самую высокую награду как «Лучший художественный фильм» в номинации «Достижение жизни».

Кинокартину «Дорога к матери» в Нью-Йорке посмотрели представители казахстанской диаспоры, живущие и работающие в крупнейшем городе США. Соотечественники были наслышаны о фильме и после просмотра не смогли скрыть своих эмоций и искренних слез.

Напомним, что картина уже завоевала международное признание. На кинофестивалях в Испании, России, Хорватии фильм получал высшие награды, а во многих странах проходят показы фильма для наших казахстанцев за рубежом. Кинолента повествует о материнской любви, преданности и любви к родной земле.

Цель международного кинофестиваля WeLink - объединить кинопроизводителей по всему миру, а также предоставить площадку для обмена опытом и возможность создать совместные международные проекты.

Кинофестиваль прошел в рамках форума на тему «Женщины в кинематографе». Делегатами форума стали около 100 кинематографистов со всего мира, в том числе известный китайский режиссер и председатель союза кинематографистов Китая Ли Цянькуань. Форум возглавил председатель отдела ООН Раму Дамодаран.

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