Фанаты ФК «Актобе» решили скинуться, чтобы спасти любимый клуб

В социальных сетях болельщики пятикратного чемпиона Казахстана по футболу ведут активное обсуждение темы — как помочь родной команде. Фанаты ФК «Актобе» хотят собрать добровольные пожертвования и самостоятельно погасить одной из самых титулованных команд Казахстана, сообщает SportX.kz.

Напомним, что ФК «Актобе» задолжал своим игрокам и сотрудникам немалые деньги. Суммы называются разные – от 500 млн до 1 млрд. тенге. В случае, если клуб в ближайшее время клуб не рассчитается по долгам, его могут признать банкротом.

Фанаты «Актобе», считающиеся одними из самых инициативных в Казахстане, решили самостоятельно помочь родной команде. В социальных сетях идет жаркое обсуждение различных вариантов финансовой помощи клубу. Приводим некоторые комментарии из обсуждения (пунктуация и орфография авторов сохранены).

«Если 100 тыс чел соберут по 5000 тг только тогда сможем перекрыть долги, не возможное-возможно, хорошая идея, насколько помню так клуб Бешикташ спасали болельщики».

«Давайте лучшее благотворительный фонд откроем и назавем его 13 сектором туда можно будет перечислять все кто может которые неравнодушен к нашему клубу».

«А еще нужно где то поставить ящик для сбора средств, допустим в фаншопе или в офисе ФК, чтобы люди могли туда закидывать, и все будут видеть реально сколько соберется».

«5000*100 000 это будет 500 лямов. Но из 100000 не все сдадут. Я предлагаю каждый месяц скидывать по 5000 пока не покроются хотя бы половина долгов или пока не снимут бан».

В мировой истории есть немало примеров, когда фанаты спасали свои команды от банкротства. Так выжили английский «Портсмут», испанский «Реал Овьедо», немецкий «Санкт-Паули», итальянский ФК «Специя», румынский УТА, шотландский «Хартс», а также индийский «Спортинг Клаб», имеющий более чем 120-летнюю историю!

Ян МЕТРИК