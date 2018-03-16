Двое подозреваемых в хищении 322 млн тенге экстрадированы из России

В 2017 году преступники были задержаны и помещены под стражу.

Двух граждан Казахстана экстрадировали из России, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Как отмечается в сообщении, в марте 2018 года из РФ в РК экстрадированы 2 казахстанца, разыскиваемые Службой экономических расследований Комитета за хищение бюджетных средств, выделенных в рамках реализации программы по формированию региональных продовольственных стабилизационных фондов Западно-Казахстанской области, а также на строительство водоочистных сооружений в правобережной части Атырау.

После совершения преступления они скрылись на территории России. В результате проведенных в 2017 году совместных с сотрудниками правоохранительных органов России оперативно-розыскных мероприятий, преступники были задержаны и помещены под стражу.

Ущерб государству от действий указанных лиц составил порядка 322 млн. тенге.

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