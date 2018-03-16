Как направляются запросы по лицам, в отношении которых проводятся налоговые проверки

Запрос органа государственных доходов вручается налогоплательщику в явочном порядке либо по почте заказным письмом с уведомлением.

Министр финансов РК своим приказом от 15 февраля 2018 года утвердил Правила направления запросов лицам, осуществлявшим операции с налогоплательщиком (налоговым агентом), в отношении которого органом государственных доходов проводится комплексная или тематическая проверка, с целью получения от указанных лиц дополнительной информации о таких операциях, а также предоставления лицами сведений или документов по таким запросам, сообщает Zakon.kz.



Согласно правилам, органы государственных доходов в ходе налоговой проверки направляют запросы лицам, осуществлявшим операции с налогоплательщиком, в отношении которого органом государственных доходов проводится комплексная или тематическая проверка, с целью получения от указанных лиц дополнительной информации по установленным расхождениям по аналитическому отчету «Пирамида».

При этом запросы не направляются в отношении налогоплательщиков:

- осуществляющих поставку электрической и тепловой энергии, воды, газа, услуг связи (в случае, если перечисленное не является товаром);

- подлежащих налоговому мониторингу;

- признанных бездействующими;

- признанных лжепредприятиями на основании вступившего в законную силу приговора или постановления суда;

- регистрация (перерегистрация) которых признана недействительной на основании вступившего в законную силу решения суда;

- нерезидентов, выполнявших работы (услуги), не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в РК и не осуществляющих деятельность через филиал, представительство;

- в случае, если общая сумма реализации товаров, работ, услуг которых за налоговый период превышает 50 000 000 тенге по гражданско-правовой сделке (сделкам) с налогоплательщиком, в отношении которого органом государственных доходов проводится комплексная или тематическая проверка, в том числе за указанный налоговый период.

Как отмечается, запрос органа государственных доходов вручается налогоплательщику в явочном порядке либо по почте заказным письмом с уведомлением.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (14 марта).



Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!