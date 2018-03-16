О реализации проекта «Сарыарка» по газификации столицы, рассказал вице-министр энергетики

Общая стоимость проекта «Сарыарка» составляет 370 млрд тенге.

Вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал на пресс-конференции в Астане о том, как реализуется пятая инициатива Президента РК по дальнейшей газификации страны, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что в 2014 году правительством РК утверждена генеральная схема газификации республики на 2015-2030 годы.

«Согласно данной схеме предполагается достичь уровня газификации населения до 56% к 2030 году с текущих 47%. Это позволит обеспечить газом более 1,6 тыс. населенных пунктов или 3 млн человек», - отметил М.Мирзагалиев.

По его словам, внутреннее потребление газа за годы независимости выросло в 1,5 раза (с 9 млрд м3 в 1991 году до 13,8 млрд м3 в 2017 году).

Для газификации центрального и северного регионов Правительством РК были проработаны 2 основных варианта: Магистральный газопровод «Запад - Север - Центр» по маршруту Карталы-Тобыл-Кокшетау-Астана, где поставки газа предполагались из Костаная; магистральный газопровод «Сарыарка» по маршруту «Кызылорда - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана - Кокшетау - Петропавловск».

Как отметил вице-министр, реализация проекта «Сарыарка» позволит обеспечить наибольший охват газоснабжением при сопоставимой стоимости, он проходит по индустриально развитым регионам, используется газ казахстанского происхождения.

«В этой связи данный проект определен для дальнейшей реализации. Общая стоимость проекта «Сарыарка» составляет 370 млрд тенге (с НДС)», - сказал М.Мирзагалиев.

По его словам, в настоящее время прорабатывается первый этап по маршруту «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Астана» протяженностью 1 081 км, его стоимость - 267 млрд тенге.

Этот участок газопровода позволит обеспечить природным газом население городов Астана, Караганда, Темиртау, Жезказган и близлежащих населенных пунктов вдоль трассы магистрального газопровода.

Как отметил вице-министр, реализация проекта «Сарыарка» позволит снизить выброс загрязняющих веществ в Астане до 36,1 тыс. тонн в год.

Ожидается, что в период строительства магистрального газопровода «Сарыарка» будет создано порядка 800 рабочих мест и в период эксплуатации 225 рабочих мест.