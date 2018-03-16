"Я не видела ни одного адвоката" - Балиева о ситуации с мальчиком из ЮКО

Я не видела ни одного человека с доверенностью, которого бы показали, что он законный представитель этого ребенка - Загипа Балиева.

На пресс-конференции в СЦК уполномоченный по правам ребенка в РК, депутат Мажилиса Загипа Балиева ответила на вопросы журналистов по делу о мальчике из ЮКО, передает корреспондент Zakon.kz.

Балиева сообщила, что не встречалась ни с одним адвокатом мальчика, хотя их приглашали на встречу.

"Если он адвокат ребенка, где он? Наверное, здесь есть представитель, который покажет вам переписку, мы попросили подойти его в 8.00 утра. Если речь идет о том адвокате, потому что я сейчас запуталась - есть несколько людей, которые говорят, что они адвокаты. Я не видела ни одного адвоката, я не видела ни одного человека с доверенностью, которого бы показали, что он законный представитель этого ребенка. Мужчина, который сказал, что он законный представитель - мы ждали его с 08.00 до 10.00 в гостинице в Шымкенте вместе с ребенком, бабушкой и тетей. Он не подошел", - сказала она.

Ранее Загипа Балиева также сообщила, что до матери ребенка невозможно дозвониться.

"Мама работает, по их словам, в Алмате. В течение месяца ребенок ее не видел. Он скучает по ней и спрашивает о ней каждый день. Мы неоднократно звоним его маме, хотим сделать все, чтобы мама приехала, но нам пока это не удается", - сказала она.

Напомним, бабушка семилетнего мальчика заявила о неоднократном насилии в отношении своего семилетнего внука. Первая экспертиза показала, что насилия не было. Были назначены повторные проверки. Ребенка и бабушку было решено отвезти в Алматы на повторную независимую экспертизу. Но вечером 14 марта общественный деятель Аружан Саин написала в соцсетях о том, что мальчика и бабушку сняли с поезда. Позднее прокуратура области разъяснила этот инцидент. Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева рассказала о том, как планируется защищать права мальчика.

Оксана Давыдова, Астана.

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