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Дело первоклассника из ЮКО просят взять под контроль генпрокурора

Действий для выяснения ситуации не последовало - доверенное лицо мамы мальчика.

Фото : Zakon.kz16 марта 2018, 12:07

Курмангазы Мусир, доверенное лицо мамы мальчика из ЮКО, попросил генерального прокурора Казахстана взять дело под личный контроль, передает Zakon.kz.

Курмангазы Мусир рассказал, что 15 января подал заявление. Однако никаких конкретных действий для уточнения факта насилия не прилагалось.

"Лично я два раза был на приёме у прокурора района. Писал письма начальнику ДВД ЮКО, акиму области. Прошло два месяца и никакого ответа по моим обращениям не последовало. Обращаюсь к генеральному прокурору, чтобы он взял это дело под личный контроль. Тут нарушены и мои права как представителя. Надеюсь, все действия госорганов, правоохранительных и высших надзорных органов будут нацелены на выявление истины", - отметил Курмангазы Мусир на пресс-конференции.


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