Первый фестиваль Центрально-азиатской кухни предлагают провести в Шымкенте

Казахстан и Узбекистан занимают лидирующие позиции в туризме среди стран Центральной Азии.

16 марта 2018 года в Астане в отеле «Ritz Carlton» прошел Казахстанско-Узбекский Туристский Форум, который был организован АО "Национальная компания "Kazakh Tourism" при поддержке Министерства культуры и спорта РК передает zakon.kz.

C приветственным словом к участникам форума выступил Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстана Ерлан Кожагапанов. Он отметил, что сотрудничество Казахстана и Узбекистана сегодня важнейший аспект для двух стран. И будут приложены все усилия для успешной совместной работы, для популяризации туризма.

Председатель Госкомитета по развитию туризма Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов отметил, что у Узбекистана и Казахстана есть все инструменты для развития национального туризма и, сотрудничая, двигаясь в одном направлении, мы сможем занять лидирующие позиции в мировых рейтингах.

В своем выступлении Председатель Правления АО «НК «Kazakh Tourism» Рашид Кузембаев отметил, что Узбекистан и Казахстан – это уникальные продукты, которые вкупе смогут превратиться во всемирно известный бренд.

«Наша задача – объединить богатую и разнообразную культуру наших народов с имеющимся потенциалом эко-туризма и богатыми традициями кочевников, в общий маркетинг, чтобы предлагать туристам посетить и Казахстан, и Узбекистан в рамках единого тура. Для нас очень важно совместное создание трансграничных туров, их брендирование и продвижение. Мы говорим: две страны - один туристский продукт», - отметил он.

Кузембаев также предложил поочередно проводить ежегодный фестиваль Центрально-азиатской кухни.

«Как инициаторы мы можем провести первый такой фестиваль в городе Шымкенте, в котором есть необходимые ресурсы и инфраструктура», - отметил он.

Спикерами на мероприятии выступили Дмитрий Воякин, директор Международного института Центрально-Азиатских исследований (Казахстан), Сауле Калышева, директор по развитию бизнеса компании «Caravanistan» (Казахстан - Бельгия), Михаил Шамшидов, директор по развитию проекта «Visit Uzbekistan» (Узбекистан), Раушан Каргабекова, искусствовед - консультант Союза ремесленников Казахстана (Казахстан), Sayfi Lola, владелец культурного центра «Human House» (Узбекистан), Мансур Молдакулов, член организационного комитета Международного чемпионата «Chef Battle BBQ 2018 (Казахстан), Сергей Данилов, эксперт по вопросам международного туризма, инициатор проекта «Вкусный Узбекистан» (Узбекистан).

На Казахстанско-Узбекском Туристском Форуме подняты такие вопросы, как объединение усилий казахстанских и узбекских институтов развития, бизнес-сообществ и государственных структур для развития туризма, особенно для продвижения транснационального бренда «Великого Шелкового пути»; популяризация туристических маршрутов в Центрально-Азиатском регионе и привлечение иностранных туристов к посещению Казахстана и Узбекистана; внедрение на практике перспективных проектов в области туризма, а также организация диалоговой площадки для презентации бизнес-идей в области туризма.

Казахстан и Узбекистан занимают лидирующие позиции в туризме среди стран Центральной Азии. И перед государствами стоит определенная цель – объединить богатую и разнообразную культуру двух народов с имеющемся потенциалом эко и этно туризма и богатыми традициями.

Узбекская часть тура охватит Самарканд, Бухару, Хиву и Ташкент. В Казахстане – это Туркестан, Алматы, Шымкент, Тараз, городища Сауран и Отырар, национальные парки, такие как Сайрам-Угамский, Аксу-Джабаглинский и Иле-Алатауский, урочище Тамгалы тас. Кроме того, в казахстанском сегменте тура туристу будет предоставлен большой набор впечатлений: можно будет переночевать в юрте, заняться активным туризмом – сходить в горы, заняться треккингом, покататься на лыжах, посетить священные места такие, как мавзолеи Ходжи Ахмета Яссауи, Айша-биби, Карахана и, конечно же, отведать традиционную кухню.

В рамках Казахстанско-Узбекского Туристского Форума, по инициативе Министерства культуры и спорта РК, АО "Национальная компания "Kazakh Tourism", участников мероприятия также познакомят с потенциалом медицинского туризма Казахстана.

По итогам Форума были заключены двухсторонние соглашения между туристическими компаниями Казахстана и Узбекистана об организации совместных комбинированных туров.

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