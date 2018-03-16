Тенге еще немного ослаб на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 322,76 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 322,76 тенге за доллар (+0,98 тенге) при объеме торгов 57,45 млн долларов (-22 550 тыс. USD).

На момент закрытия сессии спрос составил 322,00 тенге за доллар при отсутствии предложения.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,0199 тенге за юань, объем торгов – 1 100 тыс. юаней.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

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