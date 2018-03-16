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Тенге еще немного ослаб на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 322,76 тенге за доллар.

Фото : vlast.kz16 марта 2018, 12:10

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 322,76 тенге за доллар (+0,98 тенге) при объеме торгов 57,45 млн долларов (-22 550 тыс. USD).

На момент закрытия сессии спрос составил 322,00 тенге за доллар при отсутствии предложения.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,0199 тенге за юань, объем торгов – 1 100 тыс. юаней.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.


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