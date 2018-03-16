Тенге еще немного ослаб на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 322,76 тенге за доллар.
Фото : vlast.kz16 марта 2018, 12:10
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 322,76 тенге за доллар (+0,98 тенге) при объеме торгов 57,45 млн долларов (-22 550 тыс. USD).
На момент закрытия сессии спрос составил 322,00 тенге за доллар при отсутствии предложения.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,0199 тенге за юань, объем торгов – 1 100 тыс. юаней.
В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4909011-3a4588c66bfac5dd0d0f9c33b177ddb8
Сейчас читают
Загрузка...