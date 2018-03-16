БТА Банк: Часть активов, похищенных Аблязовым и Храпуновыми, вернется в Казахстан

В рамках мирового соглашения г-н Четрит через принадлежащие ему компании передал банку права собственности на ряд активов.

В ходе судебного процесса, инициированного в 2015 году АО «БТА Банк» и акиматом Алматы против Мухтара Аблязова, Ильяса и Виктора Храпуновых, а также Triadou SPV S.A. в Южном окружном суде Нью-Йорка (США), с одним из участников судебного процесса, Джозефом Четритом, было заключено мировое соглашение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на БТА Банк.

«В рамках соглашения господин Четрит через принадлежащие ему компании передал банку права собственности на следующие активы: два объекта недвижимости, суммарная стоимость которых, по предварительной оценке, составляет 13 165 000 долларов США; наличный платёж, равный оценочной стоимости объекта недвижимости – 1 600 000 долларов США», - говорится в сообщении.

Кроме того, переданы права на финансовые средства в сумме 23 500 000 долларов США, хранящиеся по приказу судьи на депозитном счету, средства будут высвобождены после завершения судебного процесса.

Как указывается, БТА Банк подал все необходимые регистрационные документы в соответствующие государственные органы штата Нью-Йорк для официального завершения процесса регистрации права собственности банка на вышеуказанную недвижимость. По мере получения документов БТА Банк начнет предметную работу с потенциальными покупателями.

«Деятельность БТА Банка по возврату активов на межгосударственном уровне создала правовой прецедент в деле установления и возврата похищенных активов через создание доказательной базы в судебных органах США. Также хотим отметить сотрудничество бывшего партнера Мухтара Аблязова, благодаря которому часть спора была решена мирным путем и сугубо в правовом поле», - заявили в банке. - Дополнительно хотим добавить, что в рамках данного разбирательства, судом было отмечено некорректное поведение со стороны ответчиков».

Так, в рамках судебного процесса 5 марта текущего года судьей Катрин Паркер вынесено решение в части установления субъективной вины Ильяса Храпунова в нарушении ранее вынесенного судом Приказа о конфиденциальности расшифровок свидетельских показаний со стороны истцов.

Судом было установлено, что Ильяс Храпунов организовал утечку расшифровки показаний представителя БТА Банка в ряде СМИ. Таким образом, он не только нарушил приказ судьи, но и препятствовал осуществлению правосудия. Судья Паркер отметила некорректное поведение Ильяса Храпунова, основываясь на его показаниях консультантам БТА Банка в начале февраля в Женеве (Швейцария), которые были записаны на видео и предоставлены суду.

В качестве подтверждения приводятся следующие замечания судьи в отношении ответчика:

«Суд не находит показания Ильяса Храпунова достоверными. В недавнем прошлом Ильяс играл в игры с этим судом и нарушение приказа о конфиденциальности является еще одним примером некорректного поведения»;

Суд изучил выступление Ильяса Храпунова на видеозаписи его показаний и обнаружил, что он не заслуживает доверия, и был демонстративно высокомерным, говоря о том, что у него нет доказательств, подтверждающих его теорию, что он был «заказан» БТА Банком, «таким же образом [Истцы] не имеют никаких доказательств того, что мы были бы за этим [утечкой расшифровки показаний]». Его бесцеремонный тон и манера подачи материала показали его отношение на уровне «поймайте меня, если сможете», и, по мнению этого суда, продемонстрировали отсутствие к нему доверия».

«Учитывая факты, БТА Банк и акимат Алматы настроены на положительный исход судебного разбирательства, предварительно запланированного на середину или конец 2018 года. Мы уверены в том, что в будущем удастся выявить и вернуть в Казахстан и другие возможные скрытые активы, в том числе с помощью американской системы правосудия», - говорится в сообщении банка.

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