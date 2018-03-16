"Они взяли мальчика за руку и начали уводить" - адвокат об инциденте в поезде

Бабушка с внуком и сопровождающим находились на перроне.

Адвокат Бауржан Азанов, представляющий интересы семилетнего мальчика из ЮКО, рассказал об инциденте в поезде, передает Zakon.kz.

По его словам, бабушка с внуком и сопровождающим не успели сесть на поезд.

"Они стояли на перроне, когда к ним подошли сотрудники полиции. Они взяли мальчика за руку и начали уводить. Прямо с перрона. За ним побежала бабушка, так как не могла оставить с незнакомыми людьми. Это трудно назвать законным действием. Мальчик является потерпевшим, он не подозревается в каком-то преступлении. Бабушка и сопровождающий не знали куда его увезли. Я сам узнал что его увезли в ДВД ЮКО только через полчаса, после того, как это все случилось," - сообщил Азанов в пресс-центре Казахстанского международного бюро по правам человека (КМБПЧ) в Алматы.

Напомним, бабушка семилетнего мальчика заявила о неоднократном насилии в отношении своего семилетнего внука. Первая экспертиза показала, что насилия не было. Были назначены повторные проверки. Ребенка и бабушку было решено отвезти в Алматы на повторную независимую экспертизу. Но вечером 14 марта общественный деятель Аружан Саин написала в соцсетях о том, что мальчика и бабушку сняли с поезда. Позднее прокуратура области разъяснила этот инцидент.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева рассказала о том, как планируется защищать права мальчика. Она также сообщила, что не видела ни одного адвоката и что мать ребенка не выходит на связь несколько дней.

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