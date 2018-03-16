Казахстанские звезды записали песню, вдохновившись успехом «Астаны» в еврокубках

Звезды казахстанской эстрады Кайрат Баекенов, Луина и Нуржан Керменбаев, вдохновленные вдохновленные успехами футбольного клуба «Астана» в европейских клубных турнирах записали песню «Бiрге» («Вместе»), сообщает Zakon.kz. Видеоклип дебютировал казахстанском музыкальном телеканале.



Композиция была написана в конце прошлого года, когда «Астана» впервые в истории казахстанского футбола пробилась в весеннюю стадию Лиги Европы УЕФА. Выпущенны видеоклип интересен и тем, что вместе с популярными музыкантами песню исполнили и сами футболисты «Астаны» - Абзал Бейсебеков, Дмитрий Шомко, Ненад Эрич, Иван Маевский, Ласло Кляйнхайслер, Патрик Твумаси, Джуниор Кабананга, сообщили в пресс-службе клуба.

Футбольной «Астане» всего 9 лет, тем не менее, в короткие сроки команда добилась колоссального прогресса, доселе невиданного в Европе.

Всего за 4 года выступлений в престижных турнирах Старого света команда поднялась с 452 на 66 место рейтинга УЕФА. На сегодняшний день «Астана» является и самым популярным футбольным клубом страны. Более 55 % любителей футбола страны являются поклонниками этого клуба.