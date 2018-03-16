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Поклонская попросила ЦИК снять Собчак с выборов

Поводом стала позиция Собчак по принадлежности Крыма.

Фото : Антон Новодережкин / ТАСС16 марта 2018, 12:45

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что направила председателю Центризбиркома Элле Памфиловой письмо с просьбой снять кандидата в президенты Ксению Собчак с выборов, пишет РБК.

Наталья Поклонская в беседе с журналистами заявила, что направила письмо на имя председателя ЦИК Эллы Памфиловой с просьбой снять с выборов кандидата в президенты Ксению Собчак за посягательство на территориальную целостность страны и неуважительное отношение к крымчанам.

«Это позор такому кандидату. Так себя вести и неуважительно относиться к крымчанам — непозволительно. Конечно же, я молчать не могу, поэтому направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России и прошу снять с регистрации кандидата в президенты Собчак за нарушение закона. Я не рассчитываю на какие-то документы реагирования, но тем не менее мы, крымчане и севастопольцы, позицию свою изложили и показали, что не надо к нам так относиться. Мы — Россия, и если кому-то это не нравится, то это его трудности, но не наши», — заявила Поклонская (цитата по ТАСС).​


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