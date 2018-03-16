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Фильм «Под небом правды» посмотрели в ДАДГСиПК Алматы

В рамках профилактики фильм посмотрели государственные служащие, представители молодежных организаций, высших учебных заведений.

Фото : 16 марта 2018, 12:49

В Департаменте Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы в рамках реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы, а также укрепления идеи программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» был показан документальный фильм «Под небом правды», сообщает Zakon.kz.

В рамках профилактики фильм посмотрели государственные служащие, представители молодежных организаций, высших учебных заведений.
Как отмечается, фильм направлен на формирование всеобщего неприятия коррупции, а также модернизацию общественного сознания.

«Общественностью города Алматы отмечено, что данный фильм оставил положительное впечетление о проводимой работе в противодействии коррупции», - говорится в сообщении.


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