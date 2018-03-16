Религиозные объединения Казахстана поддерживают социальные инициативы Президента

Они продуманы, реалистичны, опираются на четко просчитанные возможности отечественной экономики.

В Астане во Дворце мира и согласия состоялось заседание Собрания представителей религиозных объединений Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие проходило под эгидой «Наурыз – символ единства, доброты и толерантности». В нем приняли участие председатель Комитета по делам религий МДРГО Е. Онгарбаев, представители религиозных объединений, Министерства национальной экономики, Министерства образования и науки, Академии правосудия при Верховном суде.

Одним из вопросов повестки дня стало обращение главы государства к народу «Пять социальных инициатив Президента».

- «Пять социальных инициатив» – это конкретная социальная программа c реальными задачами и четкими индикаторами, - подчеркнул Е. Онгарбаев. - Инициативы главы государства продуманы, реалистичны и опираются на четко просчитанные возможности отечественной экономики.

Руководители религиозных объединений, выступая в поддержку пяти социальных инициатив, признали данное обращение историческим решением главы государства, и консолидировано заявили, что оно является своевременным, закономерным, реальным, объективным, учитывающим интересы всего казахстанского общества.

Участники собрания всесторонне поддержали озвученные Елбасы инициативы, направленные на улучшение благосостояния народа. Как отметил протоиерей Астанайского церковного округа Д. Байдек, «Пять социальных инициатив» является показателем прогрессивного развития нашего независимого государства, которое основано, прежде всего, на таком принципе как межконфессиональное согласие и единство».

По мнению руководителя ОЮЛ «Ассоциация религиозных объединений Казахстана» А. Клюшева, «Пять социальных инициатив» это программа, которая направляет государство к дальнейшему социальному развитию и модернизации, выводит социальную политику государства на новый уровень. Безусловно, решение социально-экономических вопросов позволит улучшить

качество жизни казахстанцев, считает он.

Председатель Комитета по делам религий поздравил всех с наступающим праздником Наурыз, отметив, что «Наурыз гармонично вошел в современную жизнь казахстанского общества. Очевидно и то, что он играет значительную роль в укреплении политической стабильности, достижении дружбы, согласия и единении народа Казахстана».

Торгын Нурсеитова

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