Борьба с незаконной деятельностью в сфере подтверждения соответствия

В рамках предпринимаемых совместных мер по борьбе с незаконной деятельностью в сфере подтверждения соответствия, в городе Алматы Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г.Алматы на таможенных постах Департамента государственных доходов г.Алматы «Алматы», «Алмалы», «Жетысу» и «Или» размещены информационные стенды с информацией для предпринимателей и экспортеров о незаконной деятельности неаккредитованных организаций.

А также на местах таможенного оформления размещена информация по аккредитованным органам по подтверждению соответствия с информацией по процедуре и контактами органов сертификации.

Вместе с тем, в целях разъяснения реформ, направленных на улучшение бизнес-климата экспортеров города Алматы, размещена информация, направленная на сокращение временных и финансовых затрат на получение сертификатов соответствия и о происхождении товара.