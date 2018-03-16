Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 322,76 (+0,98), USDKZT_TOM - спрос 322,00, CNYKZT_TOD = 51,0199

/KASE, 16.03.18/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE. Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 322,76 тенге за доллар (+0,98 тенге), объем торгов - 57 450 тыс. USD (-22 550 тыс. USD). По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 322,00 тенге за доллар при отсутствии предложения. По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 51,0199 тенге за юань, объем торгов - 1 100 тыс. юаней. Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.