Суд приговорил гендиректора РГП "Казахавтодор" к трем годам тюрьмы

Серикжан Мукашев заявил, что не согласен с наказанием.

В Астане оглашен приговор по делу о коррупции в отношении бывшего генерального директора РГП "Казахавтодор" Серикжана Мукашева, обвиняемого в даче взятки аудиторам Счетного комитета, передает корреспондент Today.kz.

"Признать виновными и назначить им наказание с применением частей 4, 6 статьи 55 УК РК "Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение". Мукашеву назначить наказание в виде трех лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, в органах самоуправления и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50 процентов, в том числе в национальных холдингах, компаниях, институтах развития, акционером которых является государство, и их дочерних организациях", – огласил приговор судья.

После оглашения приговора Серикжан Мукашев заявил, что не согласен с наказанием и намерен его обжаловать. "Я буду обжаловать решение суда. Я считаю, что несправедливое решение", – сказал осужденный.

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