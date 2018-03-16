Как мальчик из ЮКО проводит досуг в Астане, рассказала Балиева

В Астане ребенок не ограничен в передвижении, к нему есть доступ представителей СМИ.

На пресс-конференции в СЦК уполномоченный по правам ребенка в РК, депутат Мажилиса Загипа Балиева рассказала о том, чем занимается мальчик в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, ребенок живет с бабушкой на квартире. При этом З. Балиева отметила, что к нему разрешен доступ, но при условии, чтобы ему не задавали никаких вопросов по делу об изнасиловании.

«Доступ к ребенку не ограничен. Он ограничен только в том плане, что ребенку нельзя задавать вопросы по следствию. Нельзя ребенку задавать вопросы по происшествию, по предмету рассмотрения следствия, по тому событию, что было в отношении него совершено. А так, пожалуйста, он вчера ходил в магазин. Сегодня он пойдет после обеда на «Байтерек», пройдет медобследование. Хотите с ним встретиться, пожалуйста, встретьтесь, но вопросы вы ему не можете задавать, то есть можете задавать любые вопросы, но только не по следствию и не по этому событию», - сказала она.

На вопрос о том, что сейчас мальчик делает, депутат отметила, что он играет и проходит занятия с педагогами.

«Малыш играет с телефоном, который ему «Асыл бала» подарили. Сейчас «Жас улан» (республиканская школа) хотят подарить ему планшет, в который закачивают развлекательные, развивающие игры. Он ждет этот планшет. К нему приходят волонтеры. Вчера были волонтеры, которые с ним знакомились. Это я к тому, что он от общественности не закрыт. Только все вместе мы не сможем пойти, к сожалению, и снимать вы там ничего не имеете права, вы можете пообщаться с малышом с бабушкой», - пояснила З. Балиева.

Напомним, бабушка семилетнего мальчика заявила о неоднократном насилии в отношении своего семилетнего внука. Первая экспертиза показала, что насилия не было. Были назначены повторные проверки. Ребенка и бабушку было решено отвезти в Алматы на повторную независимую экспертизу. Но вечером 14 марта общественный деятель Аружан Саин написала в соцсетях о том, что мальчика и бабушку сняли с поезда. Позднее прокуратура области разъяснила этот инцидент.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева рассказала о том, как планируется защищать права мальчика. Она также сообщила, что не видела ни одного адвоката и что мать ребенка не выходит на связь несколько дней. В свою очередь, Курмангазы Мусир, доверенное лицо мамы мальчика из ЮКО, попросил генерального прокурора Казахстана взять дело под личный контроль.

Ксения Давыдова, Астана

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