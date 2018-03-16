В соответствии с пунктом 3 статьи 29 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждены Правила ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги и (или) иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, а также их включения и исключения из базы данных.

База данных содержит сведения о субъектах, получивших и расходовавших деньги и (или) иное имущество.

Сведения для базы данных формируются из данных, представленных субъектами органам государственных доходов о получении и расходовании денег и (или) иного имущества, полученных от источников, по формам, утвержденными приказами Министра финансов Республики Казахстан:

от 20 февраля 2018 года № 241 «Об утверждении Правил, формы и сроков уведомления органов государственных доходов о получении денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства» (Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16496);

от 20 февраля 2018 года № 242 «Об утверждении Правил, сроков и формы представления в орган государственных доходов сведений о получении и расходовании денег и (или) иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства» (Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16492).

Ведение базы данных уполномоченным органом включает в себя:

1) внесение сведений о субъектах в базу данных и обеспечение их сохранности;

2) изменение и (или) дополнение сведений о субъектах в базе данных;

3) исключение сведений о субъектах из базы данных;

4) анализ и обработка сведений, находящихся в базе данных.

Исключение сведений из базы данных осуществляется уполномоченным органом в следующих случаях:

1) представления сведений, требующих внесение корректировок (ошибочное занесение, внесение изменений и дополнений в сведения, уведомления);

2) наличия судебных решений об исключении сведений из базы данных.

Сведения, содержащиеся в базе данных, размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа по адресу: www.kgd.gov.kz.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.