Защита предоставлена подозреваемым в деле об изнасиловании мальчика в ЮКО

Эти дети на данный момент продолжают ходить в школу.

На брифинге в СЦК уполномоченный в РК по правам ребенка и депутат Мажилиса Загипа Балиева сообщила, что подозреваемым школьникам в изнасиловании 7-летнего мальчика в Южно-Казахстанской области предоставлена защита, передает корреспондент Zakon.kz.

«Знаю, назначена экспертиза, знаю, что все дети взяты под защиту государства. И подозреваемые в совершении данного преступления дети. Школьники, которые говорят, что насиловали этого малыша», - сказал она.

Как отметила депутат, подозреваемым детям также должна оказываться психологическая помощь.

«Им тоже по этой программе должна оказываться психологическая помощь. Им тоже окружающие не могут задавать вопросы по этому поводу, дергать их. Я обязана защищать все стороны, всех детей, в том числе детей, которые в конфликте с законом и детей, которые имеют проблемы с законом и переступили черту определенную. Для меня нет чужих детей и нет детей, с которыми я не должна работать. Я всех люблю, и с ними буду работать», - пояснила З. Балиева.

По ее словам, эти дети продолжают ходить в школу.

Напомним, бабушка семилетнего мальчика заявила о неоднократном насилии в отношении своего семилетнего внука. Первая экспертиза показала, что насилия не было. Были назначены повторные проверки. Ребенка и бабушку было решено отвезти в Алматы на повторную независимую экспертизу. Но вечером 14 марта общественный деятель Аружан Саин написала в соцсетях о том, что мальчика и бабушку сняли с поезда. Позднее прокуратура области разъяснила этот инцидент.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева рассказала о том, как планируется защищать права мальчика. Она также сообщила, что не видела ни одного адвоката и что мать ребенка не выходит на связь несколько дней. В свою очередь, Курмангазы Мусир, доверенное лицо мамы мальчика из ЮКО, попросил генерального прокурора Казахстана взять дело под личный контроль

Ксения Давыдова, Астана

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