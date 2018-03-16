Кандидат в президенты России пытался напасть на журналиста
Инцидент произошел в ходе предвыборных дебатов.
Фото : 16 марта 2018, 13:42
Кандидат в президенты России от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин попытался напасть на журналиста Максима Шевченко, который является доверенным лицом кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, передает Вести.ru.
Инцидент произошел в ходе предвыборных дебатов на телеканале "Россия 1", эфир транслировался на Дальний Восток.
Ведущий дебатов Владимир Соловьев предоставил слово Лидии Филькиной, которую Сурайкин представил своим доверенным лицом и бывшей работницей "Совхоза имени Ленина". При этом Сурайкин не ушел из студии.
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