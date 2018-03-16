С сентября 2018 года судьи будут разъяснять свои решения по делам сразу после оглашения

Задача судьи не только решать - кто прав, кто виноват, а объяснить свои доводы, почему он так решил. Причём мы должны разъяснять это простым, как сказал Жакып Асанов, «народным» языком - Сисенова.

С сентября 2018 года судьи всех инстанций будут разъяснять свои решения по делам сразу после оглашения. Соответствующие поправки были приняты сегодня на пленарном заседании Верховного суда под председательством Жакыпа Асанова, передает корреспондент Zakon.kz.

Представляя проект, судья Верховного Суда Нурия Сисенова напомнила коллегам, что в суд люди идут в надежде на справедливость, после чего задала вопрос - «Будут люди считать судебный акт справедливым, если просто не понимают, что там написано?». И ответила: «Нет, конечно».

Она сообщила, что судьи обязаны принимать законные решения и учитывать простое желание человека - понять, почему судья так решил его вопрос.

«Человек не обязан томиться и ждать, когда получит полный текст решения, чтобы потом ему адвокат или грамотный родственник разъяснял, о чём же думал судья, когда готовил решение. Задача судьи не только решать - кто прав, кто виноват, а объяснить свои доводы, почему он так решил. Причём мы должны разъяснять это простым, как сказал Жакып Асанов, «народным» языком. Ведь если стороны поймут доводы судьи, тем более согласятся с ними, меньше будет обжалований. Даже проигравшая сторона примет решение суда уже без гнева и агрессии. В итоге и конфликтности будет меньше», - пояснила она.

Сисенова также отметила, что судьям необходимо научиться объяснять, убеждать, рассеять сомнения в обоснованности решения. По ее мнению, это тоже целая наука – правильно разъяснить сущность, мотивы и последствия принятого решения. Особенно в том же судебном заседании сразу после оглашения, когда накал ещё не спал.

В связи с этим, она предлагает организовать тренинги во всех судах страны, чтобы узкие специалисты по риторике, психологии, конфликтологии и другие научили судей правильно убеждать людей.

«Никакой другой судья не вправе разъяснять решение, принятое другим судьей. Конституция гласит, что каждый имеет право на судебную защиту. Разъяснение же решения поможет понять человеку, как было реализовано это его конституционное право», - заключила она.

Татьяна Ковалева, Астана

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