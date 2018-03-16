Бывшие инженеры Apple рассказали, почему Siri не хватает "ума"

По словам одного из них, сотрудники никак не могли сойтись на том, какой система должна быть.

Разработка "умной" ассистентки Apple, как оказалось, была сопряжена большими трудностями: ответственные за Siri команды распирали локальные конфликты и внутренние дебаты, что стало результатом не доведенного до ума продукта. Об этом пишут журналисты издания The Information, пообщавшиеся с десятком бывших инженеров Apple, передает Вести.ru.

По словам одного из них, сотрудники никак не могли сойтись на том, какой должна быть Siri: "быстрым и точным извлекателем информации или же осведомленным и интуитивно понятным помощником, способным исполнять сложные задачи". На "сырость" продукта повлиял и тот факт, что руководство компании торопилось включить Siri в iPhone 4s, в то время как технология еще не была отполирована до конца.

Недобрым словом инженеры вспомнили и Ричарда Уильямсона. Главным по Siri его назначил Скотт Форстолл, чьи обязанности и без того были распределены между крупными проектами, включая "Карты". Многие подчиненные были не согласны с его решениями, в частности, планом расширять функции Siri только раз в год.

Сам Уильямсон в беседе с прессой сказал, что это не так. "После запуска Siri была катастрофой, — признал он. — Она была медленной, когда вообще работала. Программное обеспечение было напичкано серьезными ошибками. Ответственность за эти проблемы полностью лежат на первоначальной команде Siri, точно не на мне". И Уильямсон, и Форстолл были уволены из Apple в 2012 году после провального релиза "Карт Apple" на iOS 6.

Олег Илюхин

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