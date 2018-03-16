Судебный документ должен излагаться ясно. Нужно максимально использовать простые и короткие предложения - Сисенова.

Верховный суд меняет форму судебного решения. Теперь вместо «простыни», как выразился Жакип Асанов, копирования текста из исков, перечисления норм законов и длинной резолютивной части будет краткая и понятная для обывателя информация. Такое решение было принято сегодня на пленарном заседании в Верховном суде, передает корреспондент Zakon.kz.

Представляя проект, судья Верховного Суда Нурия Сисенова отметила, что налогоплательщики выделяют судебной системе 33 млрд тенге для того, чтобы суды каждый год производили судебные акты порядка: 30 тысяч по уголовным делам; 440 тысяч решений по гражданским делам; 330 тысяч по административным делам. «То есть каждый судебный акт – это продукт, за который граждане платят своими налогами».

«Поэтому они вправе рассчитывать, что этот продукт будет законным, структурированным и понятно оформленным. Это как в магазине, покупая товар, вы смотрите, все ли там детали на месте, не «бракован» ли он (…). Почему мы идём на то, чтобы структурировать судебные решения? Абсолютное большинство обжалований идёт только лишь потому, что люди не находят в текстах решений логики, понятных обоснований. Поэтому все возмущаются, пишут жалобы в прокуратуру, депутатам, президенту», - сказала она.

По ее словам, есть решения, где судьи просто забывают, в прямом и переносном смысле, некоторые исковые требования, доводы сторон, мотивировать свои выводы по ним. «К концу текста забываешь суть спора, позицию сторон, да и просто смысл написанного».

В ходе заседания она продемонстрировала и предложила новую структуру документа, где в вводной части указываются уже окончательные требования, то есть с учетом внесенных изменений и дополнений к иску. Есть несколько требований, их нумеровать, чтобы не потерять в тексте и легче находить. Причем это касается и встречного иска.

«Таким образом, вводная часть должна быть простой, понятной и предельно ясной. Перечисление сторон, каждое требование истца должно начинаться с новой строки. В целом, весь текст должен «дышать». У читателя должен работать не только зрительный, но и эмоциональный аппарат. Так он быстрее воспримет текст», - сказала Сисенова.

В описательной части, она предложила указывать сначала бесспорные факты, предшествующие спору, по хронологии, излагать краткое содержание и основания иска, возражения ответчика, уйти от полного копирования иска и возражения на иск.

Мотивировочная часть теперь будет содержать кратко обстоятельства дела; правовой анализ по каждому требованию и доводу с позиции относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

«Каждое требование должно нумероваться. Также нумеруются доводы сторон. Потом в тексте под каждое пронумерованное требование и довод должны быть выводы суда. Как сказал Максим Горький: «Люди запутываются в массе лишних слов». Поэтому выводы по всем требованиям должны быть четкими и ясными, не допускать двусмысленности. Говорят: «Краткость – сестра таланта». Краткость способствует ясности. Судебный документ должен излагаться ясно. Нужно максимально использовать простые и короткие предложения», - рассказала судья.

Также в этой части будет правовая оценка установленным обстоятельствам со ссылкой на конкретную норму права. Таким образом, в этой части решения будут указываться факты, которые суд считает установленным, оценку доказательствам с позиции их относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

«Судья должен максимально чётко подобрать слова, чтобы было понятно, почему он отклоняет те или иные доказательства», - добавила она.

В резолютивной части особых изменений нет. Единственное, авторы нововведений просят судей не повторять здесь исковые требования в полном объеме. А лишь указать об отказе или удовлетворении иска.

Татьяна Ковалева, Астана

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