Суд приговорил гендиректора РГП «Казахавтодор» к трем годам тюрьмы

Серикжан Мукашев заявил, что не согласен с наказанием.

В Астане оглашен приговор по делу о коррупции в отношении бывшего генерального директора РГП «Казахавтодор» Серикжана Мукашева, обвиняемого в даче взятки аудиторам Счетного комитета, передает корреспондент Today.kz.

«Признать виновными и назначить им наказание с применением частей 4, 6 статьи 55 УК РК «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение». Мукашеву назначить наказание в виде трех лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, в органах самоуправления и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50 процентов, в том числе в национальных холдингах, компаниях, институтах развития, акционером которых является государство, и их дочерних организациях», - огласил приговор судья.

После оглашения приговора Серикжан Мукашев заявил, что не согласен с наказанием и намерен его обжаловать. «Я буду обжаловать решение суда. Я считаю, что несправедливое решение», - сказал осужденный.