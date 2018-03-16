Загипа Балиева: Я больше мама малышу из ЮКО, чем его родная мама

У меня много вопросов к маме: почему она не приезжает? - Балиева.

Уполномоченный по правам ребенка считает себя больше мамой семилетнему мальчику из Южно-Казахстанской области, чем его мама, пишет "Курсив".

«Живут они на частной квартире в поселке Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области… У бабушки и у тети с декабря 2017 года есть доверенность, что они являются законными представителями. Живет он с ними с трехлетнего возраста», - добавила она.

З. Балиева предложила прямо на пресс-конференции позвонить маме ребенка, но модератор пресс-конференции, сославшись на «ограниченность времени», отказала в этом.

«У меня много вопросов к маме – почему она не приезжает? Получается я этому ребенку больше мама, чем она, потому что я около малыша нахожусь уже несколько дней днем и ночью. Забочусь о нем. Мама не появляется. Мы ей предлагаем купить билет, приехать, предлагаем приехать всем адвокатам, и я еще раз говорю: пожалуйста, адвокаты, все, кто не безразличен к судьбе ребенка и считает себя защитником, пусть они приезжают», - сообщила З. Балиева.

Напомним, бабушка семилетнего мальчика заявила о неоднократном насилии в отношении своего семилетнего внука. Первая экспертиза показала, что насилия не было. Были назначены повторные проверки. Ребенка и бабушку было решено отвезти в Алматы на повторную независимую экспертизу. Но вечером 14 марта общественный деятель Аружан Саин написала в соцсетях о том, что мальчика и бабушку сняли с поезда. Позднее прокуратура области разъяснила этот инцидент.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева рассказала о том, как планируется защищать права мальчика. Она также сообщила, что не видела ни одного адвоката и что мать ребенка не выходит на связь несколько дней. В свою очередь, Курмангазы Мусир, доверенное лицо мамы мальчика из ЮКО, попросил генерального прокурора Казахстана взять дело под личный контроль.

Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!