В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» утверждены Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Таможенные органы во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченным органом по финансовому мониторингу принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, путем задержания наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС на основании информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом по финансовому мониторингу.

Таможенные органы осуществляют задержание наличных денежных средств и (или) денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) и Республики Казахстан.

При задержании наличных денежных средств и (или) денежных инструментов необходимо руководствоваться Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, ратифицированным Законом Республики Казахстан от 25 октября 2012 года.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.