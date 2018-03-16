Венецианская комиссия Совета Европы выразила готовность к сотрудничеству с Казахстаном

Кайрат Мами проинформировал Венецианскую комиссию об итогах реализации конституционных новелл.

Председатель Конституционного Совета РК Кайрат Мами принимает участие в работе 114-й пленарной сессии Европейской комиссии к демократии через право Совета Европы (Венецианская комиссия), которая проходит 16-17 марта в г. Венеции (Италия), сообщает Zakon.kz.

В работе сессии участвуют руководство Совета Европы, Европейского Союза, ОБСЕ, Венецианской Комиссии, руководители и члены парламентов, судов и органов конституционной юстиции зарубежных стран.

Основная часть сессии посвящена вопросам принятия заключений Комиссии по законодательным актам отдельных государств.

В рамках сессии председатель Конституционного совета Казахстана проинформировал международную юридическую общественность о законодательных и иных мерах, принятых для реализации конституционных новелл. В своем выступлении Кайрат Мами подчеркнул, что внесенные в марте 2017 года изменения в Конституцию Казахстана открыли новую страницу в политико-правовом развитии страны и дали мощный импульс процессу реформирования основных сфер жизнедеятельности.

- Конституционная реформа не ограничилась только собственно конституционным текстом, сегодня она подтверждена значительными изменениями в законодательстве, - подчеркнул он. - Работа в этом направлении продолжается. Как и прежде, мы рассчитываем на экспертную поддержку Венецианской комиссии.

Руководство Комиссии выразило удовлетворенность проводимой работой и готовность к дальнейшему сотрудничеству с Казахстаном.

Венецианская комиссия является независимым консультативным органом Совета Европы, который занимается претворением в жизнь принципов правового государства. Комиссия содействует распространению европейского конституционного наследия и в своей работе руководствуется тремя базовыми принципами, которые лежат в основе деятельности Совета Европы - демократией, защитой прав человека и верховенством права.

Торгын Нурсеитова

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