Утверждены правила задержания наличных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС

Задержание наличных денежных средств осуществляется с использованием сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации.

Приказом министра финансов РК от 15 февраля 2018 года утверждены Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами или уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, таможенные органы во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченным органом по финансовому мониторингу принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, путем задержания наличных денежных средств или денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС на основании информации, предоставляемой правоохранительными органами или уполномоченным органом по финансовому мониторингу.

Задержание наличных денежных средств осуществляется с использованием сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и Казахстана.

При этом при задержании наличных денежных средств и денежных инструментов необходимо руководствоваться Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, ратифицированным законом РК от 25 октября 2012 года.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (15 марта).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!