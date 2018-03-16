Клип Jah Khalib «Медина» номинирован на премию Berlin Music Video Awards

На сегодняшний день клип на официальном канале исполнителя в YouTube просмотрели более 6,5 миллионов раз.

Клип казахстанского исполнителя Jah Khalib «Медина» номинирован на премию Berlin Music Video Awards – 2018. Об этом в Instagram сообщили официальные представители премии, представляя список номинантов, передает Zakon.kz.

Клип «Медина» снят в историческом стиле и повествует о любви воина-кочевника к девушке. Героя, сражающегося на поле битвы, сыграл Жандос Айбасов, а его возлюбленную - модель Айя Шалкар. В видео вошли сцены боев и каскадерские трюки, пишет brod.kz.





Режиссером музыкального клипа выступил Айсултан Сеитов, оператором-постановщиком - Азамат Дулатов. Для обоих это не первое сотрудничество с известным рэпером. В 2017 году они сняли видео на композицию «Лейла», которое собрало более 57 миллионов просмотров.

«К концепции кочевников мы пришли еще осенью, на студии, когда прослушивали материал к грядущему альбому, «Медина» сразу нарисовалась в моей голове масштабным проектом с историей. Это, наверное, самый масштабный и дорогой клип, что делался в Казахстане, да и для меня он пока самый сложный — задействовано огромное количество людей, сильная локация. Я ощущал ответственность во время съемок, ведь мы же показываем людям культуру, истоки, национальный колорит. Бои и каскадерские эффекты были выполнены профессионалами, работающими с Голливудом (от Бекмамбетова до проектов Диснея), мы даже отобрали специально натренированных для падения лошадей, так чтобы никто не пострадал. Ну кроме меня, разве что — весь съемочный процесс прошел на морозе с температурой 39, но все происходящее настолько заряжало, что я заметил это только по окончании процесса!» — прокомментировал «Афише Daily» Сеитов.

На сегодняшний день клип на официальном канале исполнителя в YouTube просмотрели более 6,5 миллионов раз.

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