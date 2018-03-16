Делом первоклассника из ЮКО занялся спецпрокурор

Ход расследования уголовного дела находится на контроле Генеральной прокуратуры.

Генеральным прокурором досудебное расследование по заявлению о применении насилия в отношении малолетнего жителя Южно-Казахстанской области поручено принять в производство специального прокурора, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и соблюдения охраняемых законом прав несовершеннолетних.

К проведению комплексной судебно-медицинской экспертизы будут привлечены квалифицированные специалисты, с учетом ходатайств всех участников процесса.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле Генеральной прокуратуры.

Принимая во внимание, что фигурантами дела являются малолетние, разъясняем, что в соответствии со ст. 532 Уголовно-процессуального кодекса следует соблюдать права несовершеннолетних на конфиденциальность.

Разглашение сведений о частной жизни в публичных выступлениях и с использованием средств массовой информации влечет уголовную ответственность по статье 147 Уголовного кодекса.

Информация о результатах расследования будет доведена до общественности в допустимом объеме - не нарушающем права и законные интересы несовершеннолетних.

Напомним, бабушка семилетнего мальчика заявила о неоднократном насилии в отношении своего семилетнего внука. Первая экспертиза показала, что насилия не было. Были назначены повторные проверки. Ребенка и бабушку было решено отвезти в Алматы на повторную независимую экспертизу. Но вечером 14 марта общественный деятель Аружан Саин написала в соцсетях о том, что мальчика и бабушку сняли с поезда. Позднее прокуратура области разъяснила этот инцидент.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева рассказала о том, как планируется защищать права мальчика. Она также сообщила, что не видела ни одного адвоката и что мать ребенка не выходит на связь несколько дней. В свою очередь, Курмангазы Мусир, доверенное лицо мамы мальчика из ЮКО, попросил генерального прокурора Казахстана взять дело под личный контроль.

После общественного резонанса в ЮКО был уволен ряд чиновников.

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