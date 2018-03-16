В соответствии с пунктом 2 статьи 348 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» утверждены Правила подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза обратно после их вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза.

В местах прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) физическими лицами может подтверждаться, что товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС обратно после их вывоза с таможенной территории ЕАЭС (далее - обратно ввозимые товары для личного пользования).

Для этих целей физическое лицо при проведении таможенного контроля должностным лицом территориального органа государственных доходов (далее - уполномоченное должностное лицо) в отношении обратно ввозимых товаров для личного пользования представляет уполномоченному должностному лицу документы или сведения, являющиеся основанием ввоза товаров для личного пользования без уплаты таможенных пошлин, налогов.

К документам и сведениям, являющимся основанием для обратного ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов относятся счет-фактура, инвойс, чеки и иные документы и (или) сведения, которые подтверждают их приобретение на территории государств-членов ЕАЭС или подтверждают статус таких товаров, как товаров ЕЭАС.

Уполномоченное должностное лицо в течении десяти минут с момента получения документов или сведений, указанных в пункте 4 настоящих Правил принимает решение о принятии либо не принятии подтверждения о статусе товаров.

В случае, если документы и сведения, представленные физическим лицом не подтверждают статус товаров, как товаров ЕАЭС, то такие товары рассматриваются как иностранные товары.

О принятом уполномоченным должностным лицом решении физическое лицо уведомляется незамедлительно в устной форме.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.