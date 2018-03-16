В Атырау началась 20-я республиканская олимпиада по естественному и математическому направлению

Республиканская олимпиада, в которой принимают участие около 800 учеников, продлится до 20 марта.

В олимпиаде принимают участие около 800 учеников, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Вчера в Атырау состоялась церемония открытия республиканской олимпиады по естественным и математическим наукам. В олимпиаде принимают участие 19 команд из 14 регионов страны, Астаны, Алматы, республиканских учебных заведений и Назарбаев Интеллектуальных школ.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев посетил церемонию открытия Олимпиады в спортивном комплексе «Жайык» и пожелал студентам удачи.

- Проведение подобных мероприятий это результат реализации задач поставленных главой государства, направленных на улучшение благосостояния казахстанцев, использование потенциала каждого человека, обогащение человеческого капитала. Нурсултан Назарбаев делает особенный акцент на развитие образования. Ваша следующая задача - подготовить себя к жизни, стать компетентными специалистами в своих отраслях, используя все предоставленные возможности, постоянно улучшая свои знания и навыки. Для этого созданы все условия. Помните, что маленькая победа - это начало большой победы, - отметил Нурлан Ногаев.

Республиканская олимпиада, в которой принимают участие около 800 учеников, продлится до 20 марта. Вне Олимпиады студенты смогут ознакомиться с учебными заведениями, культурными и историческими местами и памятниками, участвовать в различных тренингах и спортивных мероприятиях.

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