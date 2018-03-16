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Синоптики рассказали о погоде на три дня в Казахстане 

Отрог антициклона будет определять погоду в большинстве областей республики.

Фото : news.cn16 марта 2018, 15:49

Казахстанские синоптики рассказали о погоде на 17 - 19 марта, передает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет" отрог антициклона будет определять погоду в большинстве областей республики. Но уже в понедельник с районов Европейской части России придут атмосферные фронты с осадками, в северных областях со снегом и метелью, в южных - с дождями.

"В западных же областях, наоборот – в выходные дни осадки дождь, мокрый снег, в понедельник без осадков. Сутки 17 марта в Костанайской области ожидается местами ветер 15-20 м/с, низовая метель", - говорится в сообщении.


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