Где трудятся самые низкооплачиваемые работники Алматы

Уровень безработицы составил 5,3%.

Руководитель департамента по статистике города Алматы Баглан Каргулов представил данные о занятом населении южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Так, в 4 квартале 2017 года численность экономически активного населения достигло 938,4 тыс. человек, что на 22,8 тыс. человек больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

"Уровень экономической активности сложился в 68,2%. В экономике города были заняты 888,9 тысяч человек, против соответствующего периода прошлого года увеличение численности составило 22,2 тысячи человек", - привел данные Каргулов.

Среди занятого населения численность наемных работников составила 820,3 тысяч человек, численность самостоятельно занятого населения - 68,6 тысяч человек.

Уровень безработицы составил 5,3%, или 49,5 тыс. человек.

По его словам, наблюдается рост численности экономически неактивного населения - 437,5 тысяч человек, что на 8,7 тысяч человек больше аналогичного периода прошлого года.

Баглан Каргулов также привел статистические данные по заработанным платам. Так, в 2017 году среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 188 368 тенге.

"Наиболее высокооплачиваемыми остаются работники, занятые в сфере финансовой деятельности – 398 030 тенге. Низкую заработную плату получают работники, занятые в сфере здравоохранения – 125 428 тенге, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 110 162 тенге", - рассказал он в своем докладе.

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