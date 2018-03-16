Даниал Ахметов избран президентом федерации легкой атлетики Казахстана

Новым президентом федерации легкой атлетики Казахстана стал Даниал Ахметов. Таково решение внеочередной конференции, состоявшейся в Астане сегодня, 16 марта, передает Zakon.kz со ссылкой на НОК РК.

Основанием для созыва конференции стало то, что возглавлявший республиканскую федерацию легкой атлетики Адильбек Джаксыбеков был в феврале избран президентом федерации футбола Казахстана. Новым руководителем федерации легкой атлетики стал Даниал Ахметов.

- Концептуально мы будем двигаться в нескольких основных направлениях, - отметил Даниал Ахметов. - Будем развивать инфраструктуру. Начнем с регионов, где легкая атлетика получила наибольшее развитие в нашей стране. Другой ключевой вопрос – подготовка резерва. Я планирую встретиться с руководителями регионов, говорить с ними о создании специализированных отделений легкой атлетики, либо о создании спортивных школ. Потому что, если не будет массовости, не будет детей, то бесполезно говорить о будущем. Что касается спорта высших достижений, то в прошлом году в Восточно-Казахстанской области был создан профессиональный клуб по легкой атлетике «Алтай атлетикс», с достойным финансированием и всеми условиями для роста мастерства. Это будет элитный клуб. Жесткие критерии должны быть и при формировании национальной сборной. А базой для нее должна стать сборная №2, в которую войдут молодые спортсмены, они являются резервом наших лидеров. Не менее важный вопрос – тренерские кадры. Любой талант может исчезнуть при низкой квалификации тренера. …. Хочу поблагодарить всех за избрание меня руководителем федерации. Будем работать вместе, чтобы страна гордилась казахстанскими легкоатлетами.

Даниал Ахметов является первым руководителем Восточно-Казахстанской области. В прошлом году он был избран в состав республиканской федерации легкой атлетики и возглавил областную федерацию. В этом регионе был создан первый профессиональный легкоатлетический клуб Altay athletics.

Прежний руководитель федерации Адильбек Джаксыбеков продолжит принимать участие в ее работе в качестве члена исполкома.