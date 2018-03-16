Искусственный интеллект научился диагностировать рак мозга

Учёные показали ИИ характерные особенности рака мозга, и компьютер смог самостоятельно поставить диагноз пациентам.

Группа немецких учёных сообщила, что научила искусственный интеллект успешно диагностировать рак мозга. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Life.ru.

Исследователи загрузили в систему ИИ образцы опухолей головного мозга на разных стадиях. Учёные объяснили, что существует более сотни типов рака мозга и даже квалифицированные специалисты не всегда могут диагностировать заболевание. Диагностике помогает тот факт, что каждая разновидность рака имеет свой биологический отпечаток, накладываемый на организм пациента. С помощью массива данных ИИ научился сопоставлять анализы больных и определять вид заболевания.

Компьютеру "скормили" результаты обследований 2800 больных раком, из которых ИИ выделил 91 вид опухолей. Затем учёные попросили искусственный интеллект проверить 1000 пациентов с подозрением на рак головного мозга. Оказалось, что система смогла не только правильно выявить пациентов, у которых ранее был подтверждён рак, но и найти новых.

На основе алгоритма ИИ учёные создали виртуального терапевта, занимающегося диагностикой рака мозга. В будущем исследователи надеются обучить систему определять и другие виды онкозаболеваний.

Андрей Ставицкий

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