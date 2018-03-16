Асанов: В трех областях не был обжалован ни один приговор после разъяснения

Если мы каждое решение будем так профессионально разъяснять, то количество обращений в вышестоящие инстанции, особенно в Астану, будет гораздо меньше.

Ни один приговор не обжалован после разъяснения в трех областях. Председатель Верховного Суда Жакип Асанов в ходе пленарного заседания поделился итогами пилотного проекта по разъяснению судебных актов,передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, пилотный проект был запущен 15 января 2018 года. Его цель - донести доступным языком до участников судебного процесса логику вынесения судебных актов.

«Пилотный проект идет уже два месяца. За первый месяц были разъяснены 7347 судебных актов, при этом обжаловано 142, это 1,9 процента. Для нас это мечта!» - сообщил Жакип Асанов.

Он обратил внимание своих коллег, что люди воспринимают решения суда без агрессии и злости, когда им все нормально объясняют.

«В качестве примера, в судах Северо-Казахстанской области были разъяснены 274 судебных акта, обжалован лишь один - по административному делу. Ни один приговор не обжалован после разъяснения судебных актов в Акмолинской, Южно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях», - сказал он.

Он и его коллеги убеждены - это нововведение вызывают положительные эмоции у участников процессов. Он даже привел цитату одного из юристов участвующий в процессе, где после оглашения судья стал разъяснять свою позицию.

«Мое личное мнение, если мы каждое решение будем так профессионально разъяснять, то количество обращений в вышестоящие инстанции, особенно в Астану, будет гораздо меньше», - добавил председатель Верховного Суда.

До 1 сентября 2018 года Верховный суд будет обучать весь судейский корпус грамотному формулированию вопросов и подготовке решений в соответствии с нововведениями. После чего во всех судах страны служители фемиды будут разъяснять свои решения и писать понятные судебные акты.

Татьяна Ковалева, Астана