Муратхан Токмади может получить еще срок за побег

Идет расследование.

Завершилось судебное разбирательство в Таразе по обвинению Муратхана Токмади в убийстве 14-летней давности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе процесса, в период объявленного недельного перерыва, 52-летний подсудимый совершил побег из здания Жамбылской областной больницы, куда был помещен под охрану после жалоб на здоровье.

По данным КНБ РК, вечером 8 марта Токмади Муратхан, уроженец города Аягоза Восточно-Казахстанской области, подозреваемый в совершении умышленного убийства бывшего председателя правления АО «Банк Туран Алем» Татишева Е.Н. по заказу Аблязова М.К., совершил попытку побега из здания больницы. О побеге стало известно вечером того же дня из социальных сетей. После информации о побеге все выездные пути из Тараза были перекрыты, проводился тщательный досмотр всех выезжающих автомашин, областная больница была оцеплена. Токмади был оперативно задержан в одном из микрорайонов Тараза и водворен в учреждение ЖД-158/1 ДУИС по Жамбылской области. Проведены мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин, способствовавших совершению побега.

Как стало известно от представителя гособвинения, прокурора Асхата Нурлыбаева, факт попытки побега Муратхана Токмади из больницы выделен в отдельное производство, идет расследование.

Напомним, бизнесмен Муратхан Токмади обвинялся в убийстве бывшего главы АО «Банк ТуранАлем» (ныне «БТА Банк») Ержана Татишева. По итогам судебного разбирательства более чем 10-летней давности Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство и почти сразу вышел по амнистии. В 2017 году за вымогательство и незаконное хранение оружия он был осужден на три года лишения свободы приговором Алмалинского суда города Алматы.

Генеральная прокуратура провела расследование по вновь открывшимся обстоятельствам убийства 2004 года, и производство по этому делу было возобновлено. Заказчиком убийства называется беглый олигарх Мухтар Аблязов, оценивший в $4 млн убийство главы банка. В начавшемся 12 февраля в Таразе главном судебном разбирательстве по уголовному делу из 79 томов в отношении Муратхана Токмади фигурировали более 130 свидетелей.

Суд приговорил назначить наказание Муратхану Токмади в виде 10,5 лет лишения свободы без конфискации имущества в учреждении максимальной безопасности.

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