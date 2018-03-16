Уполномоченный по правам человека обратился к Генеральному прокурору с просьбой создать специальную группу по расследованию дела, связанного с насилием в отношении несовершеннолетнего в Южно-Казахстанской области

Как сообщалось ранее, учреждением Уполномоченного по правам человека взята под контроль ситуация, связанная с насилием в отношении мальчика в Южно-Казахстанской области. Были направлены запросы в заинтересованные государственные органы, осуществляются коммуникации со всеми вовлеченными в этот процесс сторонами.

Анализ вышеизложенного, к сожалению, свидетельствует о том, что данный инцидент вместо его урегулирования переходит в стадию общественного конфликта, причиняя, прежде всего, ущерб интересам пострадавшего ребенка.

В средствах массовой информации, включая социальные сети, в указанном контексте дается неоднозначная, порой нелестная, оценка происходящих событий. Сообщения, поступающие из различных источников, в т.ч. официальных, зачастую противоречат друг другу или не соответствуют действительности, а в отдельных случаях содержат некорректные и некомпетентные формулировки правозащитных и правовых вопросов.

Вышеуказанное не способствует получению общественностью объективной оценки происходящего и нивелирует усилия государственных органов по урегулированию сложившейся ситуации.

15 марта т.г. в адрес Омбудсмена обратилась мама несовершеннолетнего ребенка, которая указывает на неинформированность о точном месте нахождения ребенка и ее близких, отсутствие связи с ними.

В бессистемном информационном потоке и при отсутствии должных и скоординированных действий упускается из вида самое важное - права ребенка и принципы эффективного расследования. В течение последних дней был допущен ряд процессуальных нарушений, касающихся прав на свободу передвижения; неприкосновенность личности; незамедлительный доступ к правовой и другой необходимой помощи; коммуникации с внешним миром.

В связи с вышеизложенным, Омбудсмен обратился к Генеральному Прокурору РК с инициативой создания следственной группы в составе опытных сотрудников Генеральной прокуратуры с целью расследования дела в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 193 УПК РК.

В обращении к надзорному органу А. Шакиров также отмечает необходимость обеспечения действий всех заинтересованных сторон в рамках правового поля.

Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в РК